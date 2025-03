Lotto, in Sicilia vinti oltre 63mila euro

Sicilia protagonista dei concorsi del Lotto di venerdì 14 e sabato 15 marzo 2025. Nella regione, complessivamente, sono stati vinti 63.125 euro, riferisce Agipronews: la vincita più alta, da 9.750 euro, è stata centrata a Gravina di Catania (CT) in via Antonio Gramsci, grazie a un terno e tre ambi. Gli altri colpi sono stati realizzati a Catania, uno da 9.500 euro a via Giacomo Leopardi, gli altri a via Sebastiano Catania e via Leucatia, da 9.250 e 9mila euro. Da segnalare due colpi a Partinico, in via Principe Umberto e Carini, in provincia di Palermo, in Strada Statale 113 (rispettivamente da 9mila e 7.125 euro). L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 297,7 milioni di euro dall’inizio del 2025.

condividi su: