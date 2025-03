La fortuna bacia la Sicilia con le estrazioni del Lotto di martedì 25 febbraio: come riporta Agipronews, colpo da 47.500 euro in via Garibaldi a Pachino, in provincia di Siracusa, grazie a un terno e tre ambi sulla ruota di Palermo, la vincita più alta del concorso. L’ultima estrazione del Lotto ha distribuito premi per 10,8 milioni di euro, per un totale di 221,7 milioni di euro da inizio 2025.

10eLotto: in Sicilia vinti 40mila euro

Sicilia protagonista con il 10eLotto. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, centrati due 9 da 20mila euro ciascuno, uno a Palermo in via Giovanni Evangelista di Blasi e l’altro a Ravanusa, in provincia di Agrigento, in via Aldo Moro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 28,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 638 milioni di euro dall’inizio del 2025.