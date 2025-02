“Il Ritorno”, Laika denuncia l’avanzata dell’estrema destra

Roma, 24 febbraio 2025. Questa mattina, davanti al Goethe Institut di Roma, in via Savoia, è apparsa una nuova opera della street artist Laika, intitolata “Die Rückkehr – Il Ritorno“. Il poster raffigura Alice Weidel, leader del partito di estrema destra AfD, in uniforme nazista mentre si disegna in viso con un rossetto nero i baffi di Hitler.

Un’immagine forte che denuncia la crescita inquietante della destra estrema in Germania: AfD ha raddoppiato i voti, passando dal 10% al 20%, un segnale allarmante della crescente ondata nazionalista, razzista e xenofoba. Un fenomeno che non riguarda solo la Germania, ma si inserisce in una più ampia deriva globale, alimentata dalla nuova amministrazione Trump-Musk, che tra saluti romani e deportazioni forzate, sta legittimando e rafforzando le ideologie suprematiste.

“La storia ci ha già mostrato dove porta questa deriva – afferma Laika –, e oggi assistiamo a un’escalation determinata non solo dall’odio, ma anche dalle disuguaglianze sociali e dalla frustrazione generata da fallimentari politiche di austerity prettamente a sostegno delle banche e dei grandi capitali, portate avanti sia dalla sinistra che dalla destra moderata. Questo ha spinto le classi più povere a rifugiarsi nel nazionalismo estremo”.

L’artista mette in guardia sul pericolo di un ‘ritorno al passato’ – “il vero obiettivo di Weidel sono le elezioni del 2029. Bisogna impedirle di trasformarlo in un nuovo 1933. Quest’onda nera non renderà l’Europa grande, la distruggerà. Bisogna salvare la democrazia”, conclude Laika.