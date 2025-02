Adeguamento antincendio nelle strutture sanitarie, Ternullo (FI): “Il Governo ha recepito e riformulato il mio emendamento per prorogare le scadenze al 2029”

Roma, [15/02/2025] – “Nei mesi scorsi ho depositato una serie di emendamenti in favore di miglioramenti delle strutture sanitarie italiane. Nella fattispecie, uno a mio esclusiva firma, impegnava il Governo a prorogare le scadenze programmate per gli adempimenti della normativa antincendio al 2029. Con l’approvazione del Decreto Milleproroghe, il documento è stato recepito dal Governo, che riformulandolo si è impegnato ad applicarlo, compatibilmente alle risorse disponibili”. Lo afferma la senatrice di Forza Italia, Daniela Ternullo.

“Il mio impegno pertanto continua, per una tematica che a causa della pandemia e delle stringenti scadenze del PNRR, ha necessitato di una revisione urgente – continua la Senatrice. Anticipo infatti che già dal prossimo provvedimento utile, compatibilmente alle risorse finanziarie, farò capo al mio ordine del giorno”.

“Ricordo che le strutture sanitarie, già gravate da vincoli finanziari e operativi, sono state ulteriormente penalizzate dalle nuove condizioni dettate dall’emergenza sanitaria e dai ritardi nella programmazione del PNRR – conclude Ternullo. La proposta proroga dei termini di adempimento fino al 2029, garantisce alle strutture più tempo per completare i lavori, senza compromettere la sicurezza degli operatori e dei pazienti. Un atto di responsabilità verso tutte quelle strutture sanitarie che, a causa di eventi straordinari non hanno potuto rispettare le tempistiche previste. Ogni giorno di ritardo nell’adeguamento è un rischio per la sicurezza. Con la proroga dunque si garantisce il tempo necessario per mettersi in regola, senza compromettere la qualità dei servizi offerti al cittadino”.