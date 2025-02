[Sicilia] Nuovi standard contabili, corso formazione Saf – Eutekne per la Sicilia

I nuovi standard contabili Itas, un corso di formazione in 10 incontri della Saf e Eutekne per i revisori degli enti pubblici.

Palermo, 12 febbraio 2025

Al via il percorso di formazione specialistico su “I Nuovi Standard Contabili ITAS: La Contabilità Accrual delle Amministrazioni Pubbliche”: un’iniziativa che si inserisce nel contesto dell’aggiornamento professionale dei Revisori degli Enti Locali e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Questo ciclo di formazione, articolato in 10 incontri online in diretta, offre un’opportunità per approfondire i principi e gli standard contabili delle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento all’implementazione della contabilità basata sul principio accrual, in linea con le direttive europee (IPSAS/EPSAS) e con gli obiettivi del PNRR.

Attraverso l’intervento di docenti esperti e relatori qualificati, tra cui accademici, professionisti e dirigenti della Pubblica Amministrazione, il percorso fornisce strumenti concreti per affrontare le sfide derivanti dall’adozione del nuovo sistema contabile, preparando i partecipanti ad essere protagonisti del cambiamento nel settore pubblico.

I temi trattati includono:

La Riforma Accrual e il ruolo dei revisori negli enti locali

Gli standard ITAS relativi a schemi di bilancio, strumenti finanziari, immobilizzazioni, politiche contabili e molto altro

L'applicazione pratica delle nuove regole contabili con un focus sulle best practice

La partecipazione alle dirette consente di maturare 20 crediti formativi professionali (CFP) ed è riconosciuta ai fini della Formazione Professionale Continua (FPC), sia per i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili che per i Revisori Legali iscritti all’ODCEC.

L’evento è organizzato dalla SAF Sicilia, guidata da Nicolò La Barbera, presidente dell’Ordine di Palermo, in collaborazione con Eutekne Formazione, e si rivolge in particolare ai professionisti della Regione Siciliana, offrendo loro una formazione aggiornata per operare nel nuovo contesto normativo e contabile. Il percorso formativo è valido ai fini della FPC dei Dottori Commercialisti, degli Esperti Contabili, dei Revisori degli Enti Locali (anche della Regione Siciliana) e dei Revisori Legali (solo iscritti ODCEC – materie non caratterizzanti).

Per informazioni e iscrizioni, è possibile consultare il sito web ufficiale: formazione.eutekne.it o safsicilia.it.

Coordinamento scientifico: Davide Di Russo – Commercialista e Revisore Legale, Coordinatore scientifico dell’Osservatorio “Enti Pubblici e Società Partecipate” del CNDCEC, Componente SSB della Struttura di Governance RGS

Relatori principali

Fabrizio Mocavini – Dirigente del Servizio Studi Dipartimentale della RGS – Ministero dell’Economia e delle Finanze, Capo della Segreteria Tecnica della Struttura di Governance RGS

– Dirigente del Servizio Studi Dipartimentale della RGS – Ministero dell’Economia e delle Finanze, Capo della Segreteria Tecnica della Struttura di Governance RGS Mariano D’Amore – Commercialista e Revisore Legale, Professore ordinario di Economia Aziendale presso l’Università Parthenope di Napoli, Presidente SSB della Struttura di Governance RGS

– Commercialista e Revisore Legale, Professore ordinario di Economia Aziendale presso l’Università Parthenope di Napoli, Presidente SSB della Struttura di Governance RGS Riccardo Mussari – Commercialista e Revisore Legale, Professore ordinario di Economia Aziendale presso l’Università di Firenze, Componente SSB della Struttura di Governance RGS

– Commercialista e Revisore Legale, Professore ordinario di Economia Aziendale presso l’Università di Firenze, Componente SSB della Struttura di Governance RGS Eugenio Anessi Pessina – Professore ordinario di Economia Aziendale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, Componente SSB della Struttura di Governance RGS

– Professore ordinario di Economia Aziendale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, Componente SSB della Struttura di Governance RGS Fabio Giulio Grandis – Commercialista e Revisore Legale, Professore ordinario di Economia Aziendale presso l’Università degli Studi di Roma Tre, Docente della Scuola Nazionale di Amministrazione, Componente SSB della Struttura di Governance RGS

– Commercialista e Revisore Legale, Professore ordinario di Economia Aziendale presso l’Università degli Studi di Roma Tre, Docente della Scuola Nazionale di Amministrazione, Componente SSB della Struttura di Governance RGS Anna Rita De Mauro – Commercialista e Revisore Legale, Componente del Comitato per i Principi Contabili dell’Organismo Italiano di Contabilità, Componente SSB della Struttura di Governance RGS

– Commercialista e Revisore Legale, Componente del Comitato per i Principi Contabili dell’Organismo Italiano di Contabilità, Componente SSB della Struttura di Governance RGS Valeria Fazi – Commercialista e Revisore Legale, Componente SSB della Struttura di Governance RGS

– Commercialista e Revisore Legale, Componente SSB della Struttura di Governance RGS Mariafrancesca Sicilia – Professoressa ordinaria di Economia Aziendale presso l’Università degli Studi di Bergamo, Pro-Rettrice alla Ricerca Scientifica, Componente SSB della Struttura di Governance RGS

– Professoressa ordinaria di Economia Aziendale presso l’Università degli Studi di Bergamo, Pro-Rettrice alla Ricerca Scientifica, Componente SSB della Struttura di Governance RGS Mauro Bellesia – Dirigente del Comune di Vicenza, Componente dell’Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali presso il Ministero dell’Interno, Componente SSB della Struttura di Governance RGS