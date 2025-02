“HORSE GREEN EXPERIENCE – GIUBILEO 2025” EQUIRADUNO DELL’ANNO SANTO

Nell’ambito del Giubileo 2025, è stato presentato alla Sala Caduti di Nassirya, presso il Senato della Repubblica, Horse Green Experience 2025 – Equiraduno dell’Anno Santo, uno straordinario pellegrinaggio a cavallo tra spiritualità, sostenibilità e scoperta del territorio.

Organizzata da Final Furlong in collaborazione con Omnia Vatican Rome, Università degli Studi di Firenze – DAGRI, Simtur e Natura a Cavallo, e con il patrocinio del Dicastero per l’Evangelizzazione, l’iniziativa condurrà cavalieri e amazzoni lungo le vie storiche di pellegrinaggio per giungere nella Città Eterna e partecipare all’udienza con Papa Francesco. Un’esperienza che incarna il tema del Giubileo 2025, “Pellegrini di Speranza”, e che invita alla riconciliazione, alla riflessione e al rispetto, attraverso un lungo viaggio che attraversa campanili, borghi e comunità, connettendo le persone ai valori della terra, della cultura e della fede.

Il programma “Horse Green Experience”, su cui si fonda il concept dell’evento, poggia su tre pilastri fondamentali:Valorizzazione del patrimonio naturale, culturale e sociale: un percorso che esalta le bellezze paesaggistiche e storiche delle città, dei borghi e delle aree rurali e montane, promuovendo strategie di sviluppo sostenibile per la filiera territoriale.Il cavallo come ambasciatore della natura e della connessione tra comunità: un simbolo di mobilità dolce e sostenibile, ma anche di comunicazione, educazione e formazione in un’ottica di turismo responsabile.Turismo sostenibile e sviluppo rurale: un programma che sposa i principi della tutela ambientale, della biodiversità, del benessere e della prosperità, in linea con le nuove forme di turismo slow.Il progetto HGE – Giubileo 2025 nella sua pianificazione intende favorire la creazione di reti tra imprese, enti locali, GAL (Gruppi di Azione Locale) e associazioni per promuovere iniziative legate al turismo con il cavallo. Inoltre, punta a sviluppare itinerari fruibili a cavallo, modelli di accoglienza innovativi e cataloghi di esperienze dedicate al benessere animale e alla riduzione dell’impronta ecologica.

Il percorso dell’Equiraduno dell’Anno Santo segue tre grandi direttrici che, partendo da diverse regioni d’Europa e d’Italia, convergono verso Roma: la Romea Germanica, che ha origine a Stade, in Bassa Sassonia, attraversa la Germania e l’Austria per giungere in Italia attraverso il Brennero e, passando per il centro Italia, arrivare fino a Roma; la Romea Strata, che parte da Tallin, in Estonia, e attraverso l’Europa Centro Orientale arriva in Italia per raggiungere Padova e Verona, poi Pistoia e giungere a Roma toccando anche Viterbo; la Via Francigena, l’antico tracciato che parte da Canterbury, attraversa l’Inghilterra, la Francia, la Svizzera e giunge in Italia passando per città come Torino, Pavia e Pisa per proseguire fino a Roma.

A queste storiche vie di pellegrinaggio si aggiunge la Via Francigena Sud, che collega Matera, San Giovanni Rotondo e Pietrelcina alla città eterna. Questi cammini millenari, che hanno guidato i pellegrini verso Roma nel corso dei secoli, diventano oggi un’opportunità per riscoprire la storia, la cultura e l’ospitalità italiana in un’ottica di turismo sostenibile ed integrato.

Il calendario delle partenze dell’Equiraduno dell’Anno Santo* prevede l’avvio del viaggio il 28 marzo da Varese, con il suo Sacro Monte, patrimonio UNESCO e meta di pellegrinaggi secolari. Il percorso prosegue il 29 marzo da Milano, sede dell’arcidiocesi ambrosiana e centro di riferimento per la cristianità lombarda, e il 4 aprile da Torino, città legata alla Sacra Sindone, una delle reliquie più importanti della tradizione cristiana.

L’11 aprile, la partenza è fissata a Verona, antica città sulla Via Postumia e snodo di percorsi di pellegrinaggio medievali, mentre il 13 aprile il viaggio toccherà prima Padova, città di Sant’Antonio, capoluogo moderna e vitale, con un’offerta turistica che mescola arte, cultura, fede e benessere, poi Pavia, legata alla figura di Sant’Agostino e custode delle sue spoglie nella basilica di San Pietro in Ciel d’Oro. Da qui, il cammino si snoda verso la Toscana, con la partenza il 23 aprile da Pisa, luogo simbolico per la tradizione cristiana che colloca a San Piero a Grado lo sbarco di San Pietro, e il 24 aprile da Lucca, che ospita il Volto Santo, una delle reliquie medievali più venerate.

Il viaggio prosegue il 30 aprile da Siena, città famosa per il suo Palio, che rievoca il legame tra cavalli e vita cittadina, e continua il 3 maggio da Piancastagnaio, borgo storico immerso nel paesaggio del Monte Amiata che ospita il Santuario della Madonna di San Pietro. Il 5 maggio da Bolsena, il percorso passa attraverso il luogo del miracolo eucaristico che ispirò la festività del Corpus Domini, per poi raggiungere il 6 maggio Viterbo, con il suo Palazzo dei Papi, testimone delle contese tra potere spirituale e temporale.

Tra gli altri luoghi toccati ci saranno anche Fucecchio, crocevia tra la Francigena e la Romea Strata, che riafferma il legame tra le grandi vie di pellegrinaggio; Monteroni d’Arbia, dove il convento di Suvignano, sottratto alla mafia e oggi gestito dalla Diocesi, rappresenta un simbolo di giustizia e solidarietà; e Montefiascone, tappa storica della Via Francigena, famosa per la sua posizione panoramica e per il legame con il vino Est! Est!! Est!!!, che nei secoli ha accolto viandanti e pellegrini diretti a Roma.

Lungo tutto il cammino, i diversi gruppi di cavalieri e amazzoni si uniranno progressivamente, formando un corteo sempre più numeroso e solenne verso la meta finale: il 14 maggio 2025, il corteo di cavalieri e amazzoni dell’Horse Green Experience, accompagnato da una rappresentanza dell’equiraduno nazionale di Natura a Cavallo, con oltre 200 binomi, farà il suo solenne ingresso in Piazza San Pietro a Roma, per partecipare all’udienza con Papa Francesco, concludendo così un viaggio che non è solo un itinerario fisico, ma anche un percorso di fede, storia e incontro con le comunità locali.

Ogni giornata lungo il percorso seguirà un programma ben strutturato, alternando momenti di viaggio, incontri e approfondimenti culturali. La mattina inizierà con la partenza e il percorso a cavallo, scandito da tappe di ristoro lungo il tragitto. All’arrivo nelle città attraversate, i partecipanti saranno accolti dalle istituzioni locali, con incontri organizzati insieme a municipalità, diocesi e università. La giornata si concluderà con eventi serali dedicati a temi culturali, religiosi e alla sensibilizzazione sul turismo sostenibile.

Parallelamente, verranno organizzati press tour ed educational per i media, workshop tematici, meeting con le comunità religiose e locali, oltre a conferenze stampa e tavole rotonde per approfondire i temi chiave del percorso.

L’Horse Green Experience 2025 non si propone solo come un pellegrinaggio, ma come un’esperienza di crescita personale e collettiva, capace di unire spiritualità, storia e tutela dell’ambiente. Il cavallo, con il suo passo lento e rispettoso, rappresenta il simbolo di un turismo sostenibile e di una nuova visione della mobilità e del rapporto con la natura.

In coerenza con gli obiettivi del Viaggio, indirizzati alla valorizzazione del territorio e di salvaguardia del patrimonio naturale e ambientale del nostro Paese, sarà avviato con una primaria società italiana un progetto di valutazione e misurazione della Carbon footprint derivante dalle emissioni dell’Equiraduno dell’Anno Santo con l’obiettivo di ridurla attraverso un piano efficace piano di decarbonizzazione pluriennale.

*La road map è in continuo aggiornamento: per maggiori informazioni consultare il sito giubileoacavallo.it