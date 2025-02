Di Paola (M5S): Alla convention di De Luca: “Noi alternativi a Schifani. Cateno scegli, sono qui per darti una scossa”

Palermo 8 febbraio 2025 – “Caro Cateno De Luca, ai siciliani servono strade, scuole, una sanità che funziona acqua nei rubinetti. Servono tutte quelle cose essenziali che oggi mancano anche per colpa di quei governi di centro destra che oggi tu hai iniziato ad adulare. Prima bollavi Schifani come ‘un ologramma’, oggi lo ritieni un padre nobile. Ti presenti a questa assemblea come un leader di un contenitore politico, ma un vero leader pensa ad aggregare, mentre se la tua pattuglia di deputati all’ARS è passata da otto a tre, vuol dire che sei in difficoltà. Hai bisogno di gestire potere ed evidentemente hai bisogno di dialogare col centrodestra per alimentare questo contenitore. Ma ti dico, guarda che un’alternativa è possibile e la si può costruire. Noi lo stiamo facendo, perché i siciliani meritano di vivere in un’Isola che deve uscire dal guado dove le politiche fallimentari del passato ci hanno portato, senza acqua, con dighe che scaricano al mare, senza strade e con i rifiuti per strada. Il Movimento 5 Stelle sta aggregando quelle persone che vogliono voltare pagina, per questo ritengo ogni giorno, prezioso per dialogare e convincere ciascun siciliano a prendere in mano il proprio futuro. Cateno De Luca, scegli da che parte stare. Poi invece se tu vuoi andare con chi ti offrirà un posto a Roma, alla Camera o al Senato, sappi che noi ti batteremo, batteremo Forza Italia e questo centro destra. Sono qui per darti una scossa, fai la tua scelta”.

E’ l’intervento che il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle e Vice presidente dell’ARS, Nuccio Di Paola, ha espresso alla platea del San Paolo Palace a Palermo nell’ambito della convention di Cateno De Luca.