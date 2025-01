Il Meridione d’Italia sta vivendo una fase di transizione significativa verso un modello economico più innovativo e tecnologicamente avanzato, dimostrando di avere le risorse e le competenze necessarie per diventare un hub di innovazione e sviluppo tecnologico. Al momento, al Sud ci sono 107 startup e 13 scaleup che hanno raccolto in 7 anni finanziamenti in equity per un totale di 328 milioni di euro con 173 round di investimento, soprattutto in settori chiave come l’aerospazio, l’ICT, l’agritech e le energie rinnovabili.

Sono alcuni dei numeri del “Rapporto Sud Innovation 2024: Il Potenziale Inespresso del Mezzogiorno” che verrà presentato giovedì (30 gennaio 2025) presso l’Assemblea regionale siciliana – Sala Mattarella, a partire dalle ore 9:30.

Dopo i saluti di Alessandro Dagnino, Assessore dell’Economia della Regione Siciliana e di Edy Tamajo, Assessore delle Attività Produttive della Regione Siciliana, i lavori proseguiranno con la presentazione del rapporto a cura di Roberto Ruggeri, Founder di Movimento Sud Innovation, e Giovanni Battista Dagnino, Università LUMSA.

Quindi una tavola rotonda per un confronto tra rappresentanti di istituzioni, imprenditoria e innovazione alla quale parteciperanno Fabio Gioia, Vice Presidente Vicario di Confcommercio Palermo, Luigi Rizzolo, Presidente Sicindustria; Roberto Ruggeri, Movimento Sud Innovation; Iolanda Riolo, Presidente IRFIS.

Il Rapporto è il frutto di un lavoro sinergico di accademici e professionisti del settore provenienti da tutte le regioni del Sud, realizzato da Università di Messina, Università di Salerno, Università Lumsa, Università di Cagliari, Università di Chieti-Pescara, Politecnico di Bari, Università della Calabria, Università degli studi della Basilicata, Università del Molise, e con i contributi di Growth Capital e Politecnico di Milano.