“La Vardera e Di Paola: “Noi relatori al corso di formazione politica della Dc, ma solo per dire tutto ciò che non va del cuffarismo”

“Abbiamo accettato invito di partecipare, come relatori, al corso di formazione politica organizzato dall’onorevole Carmelo Pace, della DC, con un chiaro patto: dire tutto ciò che vorremo senza filtri e senza limiti. Diremo cosa pensiamo della politica fallimentare cuffariana, diremo che la nostra visione politica sta agli antipodi del cuffarismo. L’occasione di potere dire queste cose in ‘casa’ di chi ci ospita era troppo ghiotta per rifiutarla. Ovviamente lo faremo con garbo.

Per questo apprezziamo, comunque, che si invitino soggetti che non hanno la stessa impostazione politica, pur essendo cosciente l’organizzatore che questi interlocutori che invita potrebbero esprimere pensieri diversi dalla stessa Dc”.

Lo affermano i deputati regionali Ismaele La Vardera e Nuccio Di Paola