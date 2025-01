L’ultimo concorso del 10eLotto di giovedì 16 gennaio premia la Sicilia: un 9 Oro, come riporta Agipronews, regala 50mila euro a un fortunato giocatore di Scicli, in provincia di Ragusa. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 23,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 177,3 milioni da inizio anno.

