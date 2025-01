Il SuperEnalotto premia la Sicilia. Nel concorso di venerdì 10 gennaio, come riporta Agipronews, è stato centrato a Lercara Friddi (PA) un “5” da 33.070,85 euro, presso la Tabaccheria Riv.4 Siragusa in corso Giulio Sartorio, 26. Nell’estrazione dell’11 gennaio a Milazzo, in provincia di Messina, centrato un “5” da 16.728,18 euro nella rivendita Tabacchi Francesco Romano in via Umberto I, 203.

L’ultimo “6” da 89,2 milioni di euro è stato centrato il 15 ottobre 2024 a Riva del Garda, in provincia di Trento. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 14 gennaio è di 57,7 milioni di euro.