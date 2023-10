Ambiente in Sicilia. “Decarbonizzazione, Energie alternative e Transizione digitale.” Tavola rotonda sullo stato dell’arte in Sicilia

DECARBONIZZAZIONE, ENERGIE ALTERNATIVE

E TRANSIZIONE DIGITALE:

LO STATO DELL’ARTE IN SICILIA

A Palermo istituzioni, imprese, esperti del settore si confrontano per capire a che punto è la transizione nel nostro Paese e soprattutto in Sicilia, per verificare se si stanno facendo gli investimenti giusti ed infine per illustrare in che direzione vanno gli interventi pubblici e i progetti dei grandi gruppi come ENI ed ENEL nella Regione

Che strada sta prendendo la transizione in Italia ed in Sicilia? Quali opportunità può creare per le imprese ed il territorio regionale? I progetti in essere possono diventare un modello esportabile in tutto il Paese?

A queste e a molte altre domande daranno risposte concrete ricercatori, ingegneri, dirigenti, imprenditori, rappresentanti delle istituzioni che il 25 ottobre allo Splendid Hotel La Torre di Mondello prenderanno parte al whorkshop di chiusura del Congresso internazionale Energy, Environment and Digital Transition – E2DT, organizzato dall’Associazione Italiana di Ingegneria Chimica (AIDIC), con il supporto della Federazione Europea di Ingegneria Chimica (EFCE).

Alla tavola rotonda “TRANSIZIONE ENERGETICA, AMBIENTALE E DIGITALE” (14:30 – 16:30), organizzata da AIDIC e moderata dal giornalista del Sole 24 Ore Nino Amadore, è prevista la partecipazione di figure chiave della industria italiana, dell’Università, delle associazioni e delle istituzioni regionali. Il programma è il seguente:

– Messaggio di saluto e benvenuto dal Presidente AIDIC, Ing. Giuseppe Ricci

Prof. Maurizio Cellura, Università di Palermo: “Transizione ecologica e interdisciplinarietà”; Assessorato dell’Energia e dei Servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana: “La visione delle istituzioni sui progetti di transizione energetica in Sicilia”; Ing. Giacomo Rispoli, MyRechemical, gruppo Maire Tecnimont: “L’opportunità Waste to Chemicals per la gestione dei rifiuti in Sicilia”; Ing. Pier Polla, Gruppo Masol: “L’esperienza italiana sui biocarburanti”; Ing. Alfredo Mancini, Orim SpA: “Il riciclo dei materiali critici: una scelta obbligata che rappresenta un’opportunità”; Ing. Michele Viglianisi, ENI: “Le iniziative ENI in Sicilia per la Transizione Energetica”; Dr. Cosimo Gerardi, Chief Technology Officer (CTO) di 3SUN ENEL Green Power: “la Gigafactory 3SUN di EGP a Catania”;

La tavola rotonda è organizzata in presenza, in italiano, ed è aperta ai partecipanti E2DT. La partecipazione di altri interessati è libera, previa registrazione all’indirizzo e2dt@aidic.it , in considerazione del fatto che i posti sono limitati.

AIDIC riunisce professionisti provenienti dall’industria e dal modo accademico operanti nel settore dell’ingegneria chimica, ma anche giovani ancora in formazione e chiunque sia interessato all’ingegneria chimica. Fra i suoi associati sostenitori annovera alcune fra le più importanti Società attive nel settore. AIDIC è stata uno dei membri fondatori dell’EFCE – the European Federation of Chemical Engineering – ed è associata a EFB (European Federation of Biotechnology), ESBES (European Society of Biochemical Engineering Sciences) e WEC (World Energy Council) Italia.

