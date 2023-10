Antonio De Luca (M5S): “Sorteggio per i manager della sanità? We have a dream: sorteggiamo anche quali ospedali chiudere e quali no, risparmieremmo tempo e tavolini ristretti e faremmo probabilmente meglio del governo Schifani”

“Sorteggio per i manager della sanità, perché no? Anzi, we have a dream: sorteggiamo anche quali ospedali chiudere e quali no, risparmieremmo tempo e tavolini ristretti e, probabilmente, faremmo anche meglio del governo Schifani che anche sulla sanità non ne sta azzeccando una”

Il capogruppo del M5Sall’Ars Antonio De Luca commenta ironicamente l’uscita di Cuffaro sulla nomina dei manager.

“Non c’è nulla da fare- dice il capogruppo M5S – la lottizzazione della sanità in corso evidentemente sta facendo perdere il senso della misura a gran parte della maggioranza. Il paziente è sparito dai radar della politica per far posto alla spartizione in corso. In una situazione drammatica come quella della sanità siciliana attuale le scelte dei manager dovrebbero essere calibrate e ponderate al millesimo per scegliere i profili adatti per ogni specifica destinazione, considerato che una non vale assolutamente l’altra. Altro che sorteggio, anche se ci rendiamo conto che anche la monetina può tornare utile quando non c’è alcun modo per mettere d’accordo i tanti sponsor politici che, evidentemente, non hanno alcuna intenzione di rinunciare alle proprie pretese”.

