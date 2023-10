DI SEGNI, presidente Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, a Radio 24: Rischio di imitazioni a vari livelli. Livello sicurezza al massimo. Comunità islamica in Italia sia più coerente

“Il riverbero arriva naturalmente anche qui, non solo per il dolore, ma per il pericolo preciso. Si capisce che questi fatti fomentano e rischi di imitazioni a vari livelli esistono, quindi il livello sicurezza è stato aumentato il massimo possibile. Anche il tono in determinati ambienti trasversali che leggiamo sulla rete ci lasciano con dolore e dispiacere, specialmente quando vediamo persone che leggono dichiarazioni a favore di quello che sta accadendo. Non è possibile leggerlo in Italia o qui, questa è la disperazione. Perché per noi oltre il dolore nostro e per Israele, ci teniamo a far capire all’Italia che questo può accadere anche qui. Chi sta cercando di combattere e salvare le vite lì, lo fa anche per gli italiani che sono qui, perché sennò questo linguaggio del terrore arriverà anche in Italia. Il terreno bolle e quindi bisogna essere molto attenti non solo sulle comunità ebraiche perché il tipo di minaccia esiste in generale per la società italiana”. Lo ha detto Noemi Di Segni, presidente UCEI – Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, a 24 Mattino su Radio 24.

Comunità islamica in Italia sia più coerente

“Abbiamo ricevuto lettere, sostegno e dichiarazioni di vicinanza, ma al di là della lettera personale che può arrivare a me, per me è importante la voce dei musulmani in Italia. Perché io sono sicura che loro non vogliono nulla di questo orrore e terrore, né forme di teocrazia radicale e violenta che arrivino qui o che diventino i leader delle loro moschee, sono convinta di questo. Vorrei che fossero lineari, perché vivono in Italia nella massima libertà e beneficiano delle libertà costituzionali, noi abbiamo questo spazio e non dobbiamo mai darlo per scontato. Avere Hamas che trucida bambini e neonati, io non credo che questo è quello che vogliamo vedere da nessuna parte in Italia. Quindi è un appello alla coerenza”.

