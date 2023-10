CGIL, CAIATA (FD’I): INSULTI MELONI PAROLE RIVOLTANTI

“Troppo facile dire sono solo parole quando il significato è rivoltante. Gli insulti sessisti e volgari a Giorgia Meloni rivolti alla nostra Premier durante il corteo della CGIL sono la misura di una società che ha perso in partenza. Perché, oltre a rappresentare un gravoso attacco al Presidente in quanto Donna, è il segno di un declino culturale che non conosce tempo né rispetto per le istituzioni e per il loro profondo significato”- così dichiara in una nota l’On. Salvatore Caiata, Presidente InCE.

“Tutta la mia vicinanza e solidarietà al mio Presidente. Ricordo a chi usa parole di un tale squallore verso di lei che sono parole verso loro stessi, verso la propria Nazione, da parte di chi, con fervore, dice di avere a cuore il bene del proprio Paese ma che poi non ricorda nemmeno il significato e l’importanza delle parole”- conclude infine il Segretario della Commissione Affari Esteri di Fratelli d’Italia.

