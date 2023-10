Nobel per la Pace: i bookmaker premiano Zelensky, ma Papa Francesco punta al primo successo per un pontefice

ROMA – Il premier ucraino Volodymyr Zelensky guida in solitaria le quote per l’assegnazione del Nobel per la Pace, che avverrà nella giornata di domani. I bookmaker esteri , analizza agipronews, puntano sul protagonista della resistenza contro l’invasione russa e vedono il prestigioso riconoscimento nelle sua mani a 3,20. Insegue un terzetto composto dall’attivista cinese Ilham Tohti, la politica bielorussa Sviatlana Tsikhanouskaya, che nel 2020 ha sfidato Lukashenko perdendo un’elezione contestata e da allora svolge la sua attività in esilio, e l’oppositore di Putin Alexei Navalny: tutti e tre a quota 8,60. Non manca il nome di Greta Thunberg: la ventenne svedese, in prima linea da anni per la sensibilizzazione sul cambiamento climatico, si gioca a 12,50. Poco distante il presidente americano Joe Biden, a quota 15, e nella classifica spunta anche il nome del rivale Donald Trump, lontano a 85. Il Nobel a Papa Francesco, che ricorda agipronews, segnerebbe un primo riconoscimento di questo tipo per un pontefice, si gioca a 22.

