Serie B, è fuga per il Parma: in testa anche nella corsa alla promozione, Palermo e Venezia prime rivali in quota

ROMA – Dopo otto giornate è già tempo di verdetti in Serie B. La squadra più in forma è il Parma, ancora imbattuto e miglior attacco della competizione. Gli emiliani guidano la classifica e sono in cima anche alla lavagna dei bookmaker in ottica promozione: su 888sport e Sisal il ritorno dei ducali in Serie A dopo due anni si gioca tra 2 e 3. Prima rivale in quota è il Palermo, a -4 in classifica ma con una partita in meno. I rosanero mancano dalla massima serie dal 2017 e vedono il ritorno nel campionato di A tra 4,35 e 5 volte la scommessa. Terza forza del campionato e terza pretendente alla promozione è il Venezia, a 15 punti dopo otto giornate e offerta in quota tra 6 e 9. Stessi punti in classifica per il Catanzaro, sorpresa della stagione, che però non sembra convincere i bookmaker e si gioca in Serie A il prossimo anno a 26. Prima dei calabresi, nella lavagna dei betting analyst, ci sono la Cremonese a 11, il Como a 15, il Pisa e lo Spezia a 19, il Modena a 21. I 3 punti in otto giornate della Sampdoria non sembrano spegnere del tutto le speranze di un immediato ritorno in Serie A per gli uomini di Pirlo, che paga 26 volte la posta.

