Serie B: il Palermo prova l’aggancio alla vetta della classifica, Cosenza chiamato all’impresa in quota

ROMA – Palermo e Cosenza apriranno la sesta giornata di Serie B in una sfida che si preannuncia infuocata. I rosanero arrivano alla partita da imbattuti, con una scia di tre successi consecutivi e la possibilità di agganciare il Parma, ora a +3 ma con una gara in più, in testa alla classifica. Nonostante lo scorso anno le due sfide di campionato siano terminate con un pareggio e una vittoria dei calabresi, secondo gli esperti di Sisal e Goldbet l’esito della sfida sembra orientato verso i rosanero: la vittoria del Palermo si gioca tra 1,60 e 1,65 mentre il segno “2” oscilla tra 5,35 e 5,75. Nel mezzo, il pareggio vale 3,75 la posta. Il Cosenza ha subito finora sei gol in cinque partite, mentre il Palermo ha tenuto la propria porta inviolata in tre occasioni. In quota, prevale il segno No Goal a 1,72 contro il Goal a 2. Tra i risultati esatti, riporta Agipronews, in cima alla lavagna dei betting analyst c’è l’1-0 per il Palermo a 6,15, seguito dal 2-0 a 7,65. Una vittoria del Cosenza per 1-0 si gioca a 13,50.

