Pulcini maschi, ecco le condizioni che il Governo deve garantire per fermare davvero la tortura

Milano, 20/09/2023 – Il recente schema di decreto attuativo proposto dal governo Meloni vieta l’uccisione dei pulcini maschi tramite triturazione, ma ammette delle deroghe troppo ampie che rischiano di ridurre l’impatto del divieto. Le associazioni Animal Equality, CIWF Italia, Essere Animali, Animal Law Italia e LAV chiedono a deputati e senatori di fare la propria parte per ridurre davvero la sofferenza di milioni di pulcini vittime dell’industria delle uova in vista dell’inizio dell’esame in Parlamento della proposta di attuazione formulata dal Governo.

Considerati veri e propri scarti di produzione dall’industria delle uova, ogni anno in Italia tra i 25 e i 40 milioni di pulcini maschi vengono uccisi per triturazione o soffocamento, pratiche dolorose che questi animali subiscono entro le prime 24 ore di vita.

Il decreto attuativo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento CE n.1099/2009 “Sulla protezione degli animali durante l’abbattimento”, pur vietando la loro triturazione, prevede deroghe che di fatto permetterebbero ancora la soppressione dei pulcini appena nati.

Animal Equality, CIWF Italia, Essere Animali, Animal Law Italia e LAV si rivolgono quindi ai Parlamentari delle Commissioni competenti di Camera e Senato affinché, nel dare il proprio parere alla proposta del Governo, garantiscano le seguenti condizioni:

siano eliminate le deroghe aggiuntive rispetto a quelle già previste dalle disposizioni europee, che potrebbero inficiare gli effetti originariamente voluti dal Parlamento prevedendo ancora l’uccisione crudele dei pulcini nel caso in cui non sia stato possibile rilevare in tempo utile il sesso, in caso di “errori di sessaggio” o quando ricorre una situazione di emergenza, come il malfunzionamento di un macchinario;

sia esteso l’obbligo di sessaggio per tutti i tipi di uova attraverso la scelta di adeguate tecnologie, visto che al momento di fatto verrebbe applicato solo alle uova provenienti da galline marroni, una ulteriore deroga che limita il raggio di azione della legge;

sia previsto fin da ora il limite massimo del settimo giorno per il sessaggio, in modo da poter essere implementato appena le tecnologie sul mercato risulteranno adeguate e disponibili su larga scala. Il sessaggio, infatti, è considerato del tutto sicuro e indolore a livello scientifico fino al settimo giorno di incubazione dell’uovo, ma il governo ha indicato che questo debba avvenire entro il quattordicesimo giorno per semplici ragioni economiche.

“Con queste condizioni l’applicazione della legge per fermare la strage dei pulcini maschi sarà più completa e giusta – concludono le associazioni – Quella che supportiamo è una campagna storica per i diritti degli animali in Italia che porteremo avanti affinché tutti gli animali, pulcini compresi, siano davvero rispettati e protetti. D’altra parte già altri paesi europei hanno vietato l’abbattimento dei pulcini, come Francia e Germania. Invitiamo quindi il nostro governo a dare l’esempio e ad esporsi, sollecitando la presidente Von Der Leyen nel completare l’attesa riforma della legislazione sul benessere animale, che comprende anche questo divieto”.

