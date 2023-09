Lotto: in Sicilia vincite per quasi 40mila euro – 10eLotto: a Catania vinti 20mila euro

Il Lotto premia la Sicilia nel concorso di sabato 2 settembre. Come riporta da Agipronews, nell’ultima estrazione è arrivata una vincita da 23.760,87 euro a Carini (PA) in seguito alla combinazione 2-9-87 sulla ruota di Palermo. Registrata una vincita a Catania per 22.500 euro con il terno 2-9-13 sulla ruota di Palermo. Nel capoluogo siciliano, invece, da segnalare una vincita da 15.750 euro grazie al terno 5-18-53 sulla ruota di Cagliari, in seguito a una giocata del valore di 3,50 euro. Il concorso del Lotto di sabato 2 settembre ha distribuito 7,2 milioni di euro, per un totale di 787 milioni da inizio anno.

10eLotto: a Catania vinti 20mila euro

Catania baciata dalla fortuna nel concorso del 10eLotto di venerdì 1 settembre. Nella città siciliana, come riporta Agipronews, vinti 20mila euro in seguito a un “9” in un’estrazione abbinata a quella del Lotto.

Nel concorso di sabato 2 settembre, invece, vinti 30mila euro a Santo Stefano Quisquina grazie a un “8 Oro” in un’estrazione frequente. Il concorso del 10eLotto di sabato 2 settembre ha distribuito 12 milioni di euro, per un totale di 2,5 miliardi da inizio anno.

condividi su: