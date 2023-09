Gratta e Vinci: gioca online 5 euro al “New Turista per Sempre” e centra una vincita da quasi 2 milioni di euro

ROMA – Il Gratta e Vinci premia un utente di GBO Italy che, con una biglietto del valore di 5 euro acquistato da mobile al “New Turista Per Sempre”, si è aggiudicato una vincita del valore di 1.936.849 milioni di euro. La giocata è stata effettuata sabato 2 settembre alle ore 21:56. Il fortunato vincitore, riporta Agipronews, potrà godere degli incassi per i prossimi vent’anni: la formula del “New Turista per Sempre”, infatti, garantisce subito una ricca somma, a cui si va ad aggiungere un vitalizio della durata di vent’anni e un bonus al termine del periodo.

