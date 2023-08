Rapinarono una 80enne. Individuati

I Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo hanno arrestato un 20enne ed un 38enne, entrambi di Montemaggiore Belsito, già noti alle forze dell’ordine, per le ipotesi di reato di rapina aggravata in concorso. L’indagine, condotta dai militari della Sezione Operativa del Reparto Territoriale di Termini Imerese e della Stazione di Montemaggiore Belsito, ha consentito di acquisire un grave quadro indiziario a carico dei due uomini, individuati quali responsabili di una rapina commessa lo scorso 18 luglio, in danno di una donna di 80 anni che, mentre camminava a piedi lungo il corso Stesicoro, era stata aggredita alle spalle e rapinata degli orecchini in oro che indossava. Le indagini svolte dai Carabinieri hanno consentito d’individuare i due presunti responsabili della rapina, nonché una donna 34enne, che secondo l’accusa si sarebbe occupata della ricettazione della refurtiva. Il Tribunale di Termini Imerese, sulla base delle richieste avanzate dalla locale Procura che ha coordinato le indagini dei Carabinieri, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di rapina nei confronti dei due uomini e degli arresti domiciliari per la donna indagata per ricettazione. È doveroso rilevare che gli odierni indagati sono, allo stato, solamente indiziati di delitto, seppur gravemente, e che la loro posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza.

