Stellantis, Spera (Ugl):”Urso sta’ ben lavorando per un tavolo di sistema di settore”

“Dall’incontro odierno abbiamo constatato con soddisfazione che il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, è incessantemente al lavoro per un’intesa su un tavolo Stellantis con l’azienda, i sindacati, le Regioni e Anfia. E’ il primo governo della storia Repubblicana che sta creando le condizioni per un accordo di transizione che tenga dentro tutta la filiera dell’automotive Italiana”.

Lo ha dichiarato il Segretario Nazionale dell’Ugl Metalmeccanici, Antonio Spera a conclusione della videoconferenza convocata dal Ministro coi sindacati, i segretari Generali, Confederali e Metalmeccanici, per un nuovo incontro su Stellantis oggi 8 agosto.

“Il Ministro – ha detto Spera – ha spiegato che sta lavorando a un tavolo che sarà finalizzato alla sottoscrizione, entro la fine dell’anno, di un accordo di sviluppo con orizzonte al 2030. Il piano di lavoro del tavolo potrà essere sottoscritto entro il mese di settembre. Per l’Ugl i primi filoni saranno l’aumento dei volumi di produzione dei veicoli; ricerca, sviluppo e innovazione ed efficientamento degli impianti, obbiettivi confermati dal Ministro e lo si può fare: è il momento della svolta – per l’Ugl – perché, c’è un Governo che crede nella nazione Italia nel lavoro nella produzione nazionale e vuole realizzare finalmente una chiara significativa assertiva politica industriale. La nostra organizzazione sindacale ricorda come da parecchi anni la produzione automobilistica in Italia si sia ridotta, alcuni obbiettivi questo governo li starebbe perseguendo d’accordo con i sindacati, cosa mai avvenuta in precedenza: il ministro ha sottolineato l’importanza di investire di più in ricerca e innovazione, di proporre ‘modelli innovativi’ e stabilire in quali stabilimenti italiani saranno prodotti non tralasciando un accordo con l’indotto affinché si accompagni alla transizione ecologica anche coloro che producono componenti per Stellantis. Noi Ugl sia­mo nel condividere la necessità di in­ver­ti­re da su­bi­to il trend produttivo negativo de­gli ul­ti­mi ven­ti anni, sul­la base an­che del con­fron­to con le par­ti so­cia­li e produttive e con le Re­gio­ni sede di stabilimenti di Stel­lan­tis, nel qua­le si in­di­ca­no obiet­ti­vi e modalità per aumentare i li­vel­li produttivi, am­plia­re la gam­ma dei mo­del­li, in­ve­sti­re su ri­cer­ca e innovazione, a tu­te­la del­la occupazione e del­la in­te­ra fi­lie­ra del set­to­re. Per que­sto sia­mo mol­to soddisfatti dell’ennesimo incontro con il mi­ni­stro Urso. Ricordiamo – ag­giun­ge Spe­ra – non è il momento di fermarci, che l’au­to­mo­ti­ve è un set­to­re im­por­tan­te, dà occupazione a trop­pi lavoratori e lavoratrici per­ché pos­sa es­se­re ri­di­men­sio­na­to. Si giun­ga su­bi­to all’annunciato ‘ac­cor­do di tran­si­zio­ne’ nel qua­dro di una rinnovata politica industriale eu­ro­pea che do­vrà tutelare la produzione e l’occupazione in­ter­na dove – con­clu­de Spe­ra – come Ugl Metalmeccanici, sia­mo con­vin­ti che l’I­ta­lia, pos­sa affermarsi e con­so­li­da­re, nel nuo­vo con­te­sto glo­ba­le, la sua produzione industriale or­go­glio del Made in Ita­ly”.

condividi su: