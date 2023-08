Il concorso del 10eLotto di venerdì 28 luglio ha premiato un giocatore di Catania che, come riporta Agipronews, con un 8 Oro si è aggiudicato una vincita da 30mila euro. Il concorso ha distribuito 10,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,2 miliardi dall’inizio dell’anno.

