Il concorso del Lotto di venerdì 28 luglio ha premiato la Sicilia: come riporta Agipronews, a Castelvetrano, in provincia di Trapani, un fortunato giocatore ha vinto 21.739,13 euro grazie all’opzione del Simbolotto. Il concorso del Lotto di venerdì 28 luglio ha distribuito oltre 2,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 661,5 milioni dall’inizio dell’anno.

condividi su: