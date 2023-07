“1943-2023 80 Anni dallo Sbarco”: Mostra ed evento al Museo Griffo, si prosegue lunedì pomeriggio (alle ore 17,30) nell’atrio del Palazzo San Domenico (Palazzo Municipale) con l’inaugurazione dell’installazione di un’elica di un velivolo storico

Il Silenzio e la deposizione di una corona di alloro a Villa Bonfiglio davanti al Monumento ai Caduti e poi al Museo Archeologico Pietro Griffo l’inaugurazione della mostra dedicata all’ottantesimo anniversario dello Sbarco Alleato in Sicilia durante la Seconda Guerra Mondiale. Una esposizione che rappresenta un viaggio nel tempo e nella storia, fatta di fotografie d’epoca, documenti autentici, manoscritti, alte uniformi, oggettistica, modellini, effetti personali appartenuti ai militari coinvolti nell’Operazione Husky del 1943. L’iniziativa è dell’Associazione Nazionale dei Bersaglieri, sezione di Agrigento, in collaborazione con l’Esercito ed altre associazioni. Al taglio del nastro della mostra, ospitata nell’aula didattica del Museo, è seguita la conferenza sul tema “Il giorno della resa” e il ricordo del Maggiore Guido Moccia, Medaglia d’Oro al Valor militare, alla presenza della nipote Lucia Moccia che, arrivata in città da Roma per commemorare il nonno, ne ha tracciato un commosso e affettuoso profilo umano. Ad arricchire la manifestazione è stata la presenza dell’Esercito, con una massiccia rappresentanza, coordinata dal Colonnello Giuseppe Lorusso, Comandante del 46esimo reggimento trasmissioni dell’Esercito, che è intervenuto plaudendo all’iniziativa e annunciando ulteriori progetti condivisi futuri. I lavori sono stati introdotti da Andrea De Castro, Presidente dell’Associazione Nazionale dei Bersaglieri. Sono seguiti gli interventi di Giuseppe Scimè, Commissario dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, Giuseppe Avenia, dirigente e responsabile del Museo Griffo e il contributo del Colonnello Vincenzo Bulla, in rappresentanza del Comando Provinciale dei Carabinieri. Salvatore Fucà, segretario dell’Associazione nazionale Bersaglieri e studioso è intervenuto sulla battaglia di Agrigento, focalizzando l’ultimo giorno prima della resa e tracciando profilo militare del Maggiore Moccia.

Gli eventi, organizzati dalla sezione agrigentina dell’Associazione nazionale dei Bersaglieri, proseguiranno lunedì pomeriggio (alle ore 17,30) nell’atrio del Palazzo San Domenico (Palazzo Municipale) con l’inaugurazione dell’installazione di un’elica di un velivolo storico ed un approfondimento sulla battaglia di Agrigento. Sarà presente il Comandante militare dell’Esercito in Sicilia, il Generale Maurizio Angelo Scardino che coordinando queste iniziative, su delega dello Stato Maggiore della Difesa, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Bersaglieri ed altre istituzioni, intende realizzare una sinergia duratura tra tutte le Nazioni fondata sulla Memoria.

