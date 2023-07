Sicilia a segno con il 10eLotto. Nel concorso di venerdì 7 luglio, come riporta Agipronews, a Solarino, in provincia di Siracusa, centrato un 9 Oro da 50 mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per quasi 12 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 2,02 miliardi di euro in questo 2023.

