Stellantis, Ugl: “Impegno importante per Mirafiori, ora concentrarsi su allocazione piattaforme”

“Il Green Campus a Mirafiori nel 2025 a ‘zero emissioni’ è un impegno importante che implica cospicui investimenti, a tripla cifra, in vista dell’elettrificazione. Ora, però, occorre concentrarsi, attraverso le trattative con il governo sull’allocazione delle piattaforme, scegliendo con attenzione i volumi per il nostro Paese che garantiscano non solo il presente ma il futuro”.

Questo il commento del Segretario Nazionale Ugl Metalmeccanici, Antonio Spera, in merito all’incontro che si è svolto oggi a Torino con i vertici della Direzione HR Stellantis, Xavier Chéreau e Giuseppe Manca, e al quale Spera ha partecipato insieme al Segretario Provinciale UglM di Torino, Ciro Marino.

“Siamo di fronte ad una conferma degli investimenti nel nostro Paese che, con Mirafiori, potrà acquisire ancora maggiore prestigio grazie al Green Campus, che sarebbe il terzo insieme a quelli di Francia e in Germania. Da evidenziare, ancora, che gli investimenti comprendono una nuova sede, nella quale saranno accolte 10.000 persone, un’accelerazione sia in termini di ricerca e sviluppo e di design, che coinvolge i dipendenti degli Enti Centrali, sia di formazione costante con nuovi spazi di lavoro, ambienti aperti e condivisi. Come organizzazione sindacale, teniamo a sottolineare anche l’impegno a coniugare la flessibilità con l’equilibrio tra tempi di lavoro e di vita. Altro obiettivo ambizioso, perché sarebbe il primo in Italia, è ‘zero emissioni’ quello cioè di ridurre le emissioni di co2 generate dagli edifici”.