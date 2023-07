Lotto e Superenalotto: dal 7 luglio al via la quarta estrazione settimanale a sostegno dell’Emilia Romagna

ROMA – Prenderanno il via venerdì 7 luglio le estrazioni aggiuntive di Lotto e Superenalotto, le cui entrate erariali – riporta Agipronews – saranno destinate in favore di interventi emergenziali presso i territori dell’Emilia-Romagna colpiti dall’alluvione, come previsto dal “Decreto Alluvione” approvato dal Governo. Le modalità di gioco per i giocatori saranno le stesse, così come l’assegnazione dei premi. Per quanto riguarda il Superenalotto è già possibile partecipare giocando in abbonamento, che permette di convalidare le proprie giocate fino a 15 concorsi consecutivi.