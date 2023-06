DL ENTI, CAIATA (FD’I): FINALMENTE STABILIZZAZIONE PRECARI RICERCA SANITÀ

“Accolgo con gioia la notizia dell’approvazione dell’emendamento per la stabilizzazione dei lavoratori della ricerca sanitaria. Un emendamento da me a più riprese presentato insieme alla collega Ylenja Lucasselli in ogni provvedimento utile affinché tale ingiustizia potesse trovare fine, e potesse essere data la giusta dignità ai ricercatori nel settore sanitario che da tempo chiedono ciò che gli aspetta di diritto: essere stabilizzati”- così dichiara in una nota l’On. Salvatore Caiata, Presidente dell’INCE di Fratelli D’Italia.

“Avere un mondo della ricerca più stabile, soprattutto in ambito sanitario, significa avere un sistema sanitario più forte che può affrontare al meglio le emergenze e far affidamento ai suoi talenti, senza correre il rischio che questi possano scappare all’estero. Per questo non posso fare a meno di gioire per una battaglia da me portata avanti con ostinazione e che finalmente trova lo spazio in un emendamento approvato in commissione che va nella stessa direzione da me più volte presentato, e che grazie al Governo della Presidente Meloni trova finalmente giustizia”. Conclude il deputato di Fratelli D’Italia.