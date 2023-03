MillionDay, dal 29 marzo arriva anche l’estrazione delle 13

ROMA – Dal prossimo 29 marzo, le estrazioni giornaliere del MillionDay diventano due: al concorso delle 20.30 si aggiungerà quello delle 13. A introdurre la novità, riporta Agipronews, è la determinazione firmata dal Direttore Giochi dell’Agenzia Dogane e Monopoli, Stefano Saracchi. “Le giocate possono essere effettuate per più concorsi consecutivi, per più concorsi con estrazione alle 13 o per più concorsi con estrazione alle 20.30 fino ad un massimo di 20 per le giocate singole e fino a un massimo di 5 per le giocate plurime e sistemistiche”, si legge. La partecipazione al gioco può essere effettuata “compilando la schedina di gioco, anche tramite dispositivi digitali” o anche con la “partecipazione a distanza sui canali di gioco messi a disposizione dai punti vendita autorizzati”.

Per giocare al MillionDay è necessario scegliere 5 numeri compresi tra 1 e 55 per partecipare all’estrazione che ogni giorno, sette giorni su sette, dà la possibilità di vincere un milione di euro per chi centra la combinazione esatta: fino ad oggi sono 243 le vincite milionarie realizzate. Oltre al primo premio, il gioco ne prevede altri per coloro che indovinano 2, 3 o 4 numeri tra quelli estratti.