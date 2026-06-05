SuperEnalotto, a Trabia (PA) ad un passo dal “6”: messo a segno un “5” da oltre 111mila
In Sicilia sfiorato il “6” al SuperEnalotto. Come riporta Agipronews, nell’estrazione di giovedì 4 giugno 2026 a Trabia, in provincia di Palermo – presso il punto vendita “Tentacoli non solo sanitaria”, situato in Corso La Masa, 14 – è stato centrato un “5” da 111.841,75 euro.
L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma venerdì 5 giugno, sale a 174,1 milioni di euro, il quarto più alto di sempre.