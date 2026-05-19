È il risultato dell’iniziativa “Facciamo sentire il nostro amore”,

attiva nei punti vendita Conad a novembre e dicembre 2025

Palermo, 18 maggio 2026 – PAC 2000A Conad rinnova il proprio sostegno a favoredell’Ospedale dei Bambini “di Cristina” di Palermo:138.620 eurosono stati donati questa mattina per sostenere le attività della struttura che, sin dalla sua fondazione, si occupa dello sviluppo psicofisico del bambino in tutte le fasi della crescita e della diagnosi e terapia delle malattie infantili. L’ospedale rappresenta un punto di riferimento per il territorio, con circa 40.000 accessi al pronto soccorso ogni anno.

Un risultato reso possibile grazie alla straordinaria generosità dei clienti Conad, che anche quest’anno, hanno sostenuto l’iniziativa collezionando le campanelle di Natale ispirate ai personaggi più amati dei film d’animazione Disney: una linea di 13 soggetti realizzati in plastica riciclata (ABS).

Durante l’operazione, ogni 15 euro di spesa, con un contributo aggiuntivo di 1,90€, i clienti Conad potevano ricevere una campanella di Natale e destinare 50 centesimi in beneficenza a un ospedale o reparto pediatrico della regione, offrendo così un sostegno concretoa chi lavora ogni giorno per rendere la permanenza dei bambini ricoverati il più serena possibile e garantire le attrezzature mediche necessarie.

L’iniziativa si inserisce in un percorso di sostegno continuativo all’Ospedale dei Bambini “Di Cristina” che, negli ultimi cinque anni, ha consentito di devolvere complessivamente oltre 430.000 euro alla struttura. Le risorse raccolte hanno contribuito all’ammodernamento dei reparti di degenza, alrinnovamento di alcune stanze del pronto soccorso, al finanziamento di corsi di formazione sul pronto intervento, e grazie ai fondi raccolti negli ultimi 2 anni, all’acquisto di un’ambulanza pediatrica specialistica ad alta tecnologia.

“Questo contributo, reso possibile dalla generosità dei nostri clienti e dall’impegno quotidiano dei Soci, è per noi motivo di grande soddisfazione. Rappresenta una testimonianza concreta del legame profondo che ci unisce al territorio e alle comunità che serviamo. Confermiamo il nostro impegno a fianco dell’Ospedale dei Bambini “di Cristina” e del suo personale sanitario, che ogni giorno opera con professionalità e dedizione nella cura dei pazienti” ha dichiarato il Direttore di Area Sicilia di PAC 2000A Conad, Riccardo Catania.

La cerimonia di consegna dell’assegno simbolico si è svolta presso il presidio ospedaliero, alla presenza del Dott. Domenico Cipolla, Direttore Sanitario dell’Ospedale dei Bambini “Di Cristina”, del Prof. Sergio Salerno, Primario di Radiologia, del Prof. Giovanni Corsello, Ordinario di Pediatria Università di Palermo, e altri medici e componenti dell’equipe di alta specializzazione pediatrica.

Per PAC 2000A Conad erano presenti Riccardo Catania, Direttore Area Sicilia, e Salvatore Piediscalzi, Socio Conad e componente del Consiglio di Amministrazione.

L’iniziativa si inserisce nel progetto che l’insegna porta avanti dal 2021 a livello nazionale per supportare gli ospedali impegnati in progetti pediatrici su tutto il territorio italiano. Quest’anno la raccolta totale ha superato i 3,6 milioni di euro, il risultato più alto delle cinque edizioni, contribuendo a portare il totale complessivo a oltre 11,5 milioni di euro.

La raccolta solidale rientra nel grande progetto di sostenibilità di Conad “Sosteniamo il futuro”, basato su tre dimensioni fondamentali dell’agire quotidiano dell’insegna: rispetto dell’ambiente, attenzione alle persone e alle comunità, valorizzazione del tessuto imprenditoriale e del territorio italiano.

PAC 2000A Conad è la più grande Cooperativa del Consorzio Conad in Italia, nonché l’azienda leader nella GDO nel Centro e Sud Italia, con una rete di vendita che si estende in 5 regioni (Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia), 1.102 Soci, un giro d’affari complessivo del Gruppo pari a 5,603 miliardi di euro e una quota di mercato del 20,33%. La sua rete, composta da 1.659 punti vendita, di cui 109 concept store (tra parafarmacie, negozi di animali, Ottico Conad e Distributori di Carburanti Conad Self), genera un fatturato di 7,6 miliardi di euro.