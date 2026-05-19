L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo promuove l’incontro formativo “Patrimonio e Futuro: il valore dei Lasciti Solidali”, in programma giovedì 21 maggio 2026, dalle 9.30 alle 13.30, al Campus di Ematologia Franco e Piera Cutino, all’interno del Presidio Ospedaliero “V. Cervello” di Palermo.

L’evento, in corso di accreditamento CNDCEC, nasce dalla collaborazione tra l’ODCEC di Palermo, la Fondazione Franco e Piera Cutino e il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine, con l’obiettivo di approfondire il ruolo del commercialista nella pianificazione patrimoniale, nella cultura del lascito solidale e nella gestione etica del patrimonio.

Dopo l’accoglienza dei partecipanti alle 9.30 e la visita al Campus della Fondazione Cutino alle 10.00, i lavori saranno aperti dai saluti istituzionali della professoressa Mariasanta Napolitano, del Dipartimento PROMISE dell’Università di Palermo e dell’UOC Ematologia e Malattie Rare del “V. Cervello”, del professore Aurelio Maggio, presidente della Fondazione Franco e Piera Cutino, e del presidente dell’ODCEC Palermo, Nicolò La Barbera.

Le relazioni saranno affidate a Cettina Martorana, presidente del Comitato Pari Opportunità e consigliera ODCEC Palermo, che interverrà su “Il ruolo del commercialista nella costruzione del valore futuro”; a Fabio Chiossone, vicepresidente del Comitato Pari Opportunità ODCEC Palermo, con una riflessione su “Patrimoni evoluti, il lascito come opera”; a Sabrina Di Paola, segretaria del Comitato Pari Opportunità ODCEC Palermo, che approfondirà gli aspetti fiscali e sociali dei lasciti agli Enti del Terzo Settore; e alla psicoterapeuta e psicoanalista Rosalba Torretta, che parlerà di gestione etica ed empatica dei patrimoni.

Alle 13.00 è prevista la testimonianza di una paziente talassemica, seguita da una sessione di confronto con i relatori e dalla chiusura dei lavori.