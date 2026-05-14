“L’approvazione a Sala d’Ercole della norma che concede l’anticipo del Trattamento di fine rapporto (Tfr) al personale regionale assunto dopo il 1° gennaio 2001 rappresenta uno storico traguardo di giustizia sociale e uguaglianza lavorativa”. Lo dice Marianna Caronia, deputato regionale del partito Noi Moderati all’Ars.

“Questa misura, nata da un emendamento da me fortemente voluto e presentato in sinergia con il sindacato Cobas-Codir, cancella finalmente una disparità di trattamento inaccettabile che gravava su migliaia di lavoratori – spiega la parlamentare – Dopo un lungo percorso politico, che mi ha vista ripresentare e difendere questa norma in diversi disegni di legge sotto forma di stralcio, siamo finalmente riusciti a dare una risposta concreta a oltre 5000 dipendenti regionali”.

“Parliamo di ex contrattisti stabilizzati, vincitori di concorso e parenti delle vittime di mafia – sottolinea Caronia -. Lavoratori che da oggi, al pari dei colleghi assunti in precedenza, potranno accedere all’anticipazione delle proprie spettanze per far fronte a necessità primarie e improcrastinabili, come l’acquisto della prima casa o la copertura di urgenti spese mediche. Questo risultato dimostra come la buona politica e l’ascolto dei corpi sociali possano produrre riforme epocali per la nostra Isola”, conclude Caronia.