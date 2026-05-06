Sostenibilità ambientale, record storici e un ponte verso il Giappone

I 200 equipaggi partiranno mercoledì 13 maggio da piazza Verdi

Palermo – Tenere in vita le auto storiche e sfidare il tempo con l’utilizzo di carburanti innovativi. È la sfida della XXXV rievocazione del Giro di Sicilia, la leggendaria corsa ideata nel 1912 da Vincenzo Florio, presentata stamattina a Villa Niscemi. L’evento, organizzato dal Veteran Car Club Panormus, si svolgerà dal 12 al 17 maggio e vedrà oltre 200 equipaggi da tutto il mondo attraversare i palcoscenici naturali più belli dell’Isola.

Alla conferenza stampa hanno partecipato Antonino Auccello, presidente del Veteran Car Club Panormus e consigliere federale Asi, Automotoclub storico italiano; Giovanna Meli della Ctf Viaggi, organizzatrice tecnica del Giro; Mariano Cuccia, direttore e vicepresidente del Veteran Car Club Panormus; l’assessore comunale allo Sport e turismo, Alessandro Anello; Francesco Di Lauro, presidente della commissione Green di Asi, due storici dell’epopea dei Florio: Vincenzo Prestigiacomo e Salvatore Requirez; Giuseppe Genchi, sovrintendente tecnico del Sistema museale dell’Ateneo palermitano. Presente anche Ninni Gambino, un concorrente speciale che, con una Fiat 600 modificata per i diversamenti abili, percorrerà le tappe del Giro.

L’edizione 2026 è dedicata al pilota britannico Peter Collins, che nel 1956 stabilì un record leggendario percorrendo 1.080 km alla media di 108,110 km/h su una Ferrari 3500. Nel segno di questa eccellenza, la carovana accoglie quest’anno la protagonista del Giro: la Lancia Flaminia GT Touring del 1967, alimentata esclusivamente a bio-combustibile, arrivata a Palermo dopo 1.950 chilometri di viaggio. Partita da Torino, la vettura qualche giorno fa è stata accolta con una cerimonia ufficiale al Museo dei motori del sistema museale dell’Università, dove rimarrà esposta fino alla partenza del Giro. La vettura testerà lungo l’intero percorso la bio-benzina di seconda generazione, dimostrando che il patrimonio storico può essere protagonista della transizione “Net-Zero”. A illustrare il contributo dei biocarburanti è stato Francesco Di Lauro, presidente della commissione Green di Asi: “Si tratta di carburanti innovativi, realizzati utilizzando parti di scarto delle lavorazioni agricole. Proprio grazie al processo con cui vengono creati, i biocarburanti permettono di portare il bilancio complessivo delle emissioni verso lo zero. Inoltre, non ci sono variazioni di performance, i consumi non aumentano e le emissioni allo scarico diminuiscono significativamente per quanto riguarda i principali parametri oggi nel mirino”.

A guidare il museo viaggiante anche quest’anno sarà Antonino Auccello, anima della manifestazione: “Il Giro di Sicilia è un raduno automobilistico che costituisce un’opportunità unica per i turisti giapponesi, americani e appassionati di tutta Europa che potranno scoprire il nostro patrimonio”. E ancora: “Asi pensa al futuro e, per celebrare quest’anno il suo 60° anniversario, è impegnata a dimostrare che la passione per le auto d’epoca è perfettamente compatibile con la tutela dell’ambiente”.

Grande novità del Giro di quest’anno è il gemellaggio con il Giappone, in particolare con la manifestazione turistico-solidale “Il vecchio e il bambino”. “Il vincitore del Giro andrà in Giappone,”, ha aggiunto il presidente Auccello, ricordando anche il Trofeo Giulio Masetti che verrà celebrato domenica 17 maggio, in occasione del centenario della scomparsa del pilota automobilistico.

Il Giro di Sicilia è un evento Asi-Fiva (Fédération Internationale des Véhicules Anciens), inserito nel Circuito Tricolore Asi (Automotoclub storico italiano) e patrocinato dai ministeri della Cultura e delle Infrastrutture, dalla Regione siciliana, dall’Ars, dal Comune di Palermo, dall’Anci, Città dei motori, da tutti i Comuni coinvolti dal passaggio delle auto e da Rai Isoradio.

Il programma toccherà siti Unesco e luoghi simbolo:

Martedì 12 Maggio: Il Prologo a Palermo

· Dalle 10 alle 16: Verifiche tecniche e amministrative in piazza Verdi, davanti al Teatro Massimo. Un’occasione per il pubblico di ammirare da vicino le oltre 200 vetture storiche.

· Ore 16: Trofeo di Palermo – Montepellegrino. Le auto si sfideranno in un circuito chiuso sulla storica salita cara ai palermitani. Serata: Cena di benvenuto al ristorante “Al 59”.

Mercoledì 13 Maggio: Verso la Magna Grecia

· Alle 10,30: START ufficiale da Piazza Verdi, Palermo.

· Transito: La carovana toccherà Capaci e Partinico (sosta alla Cantina Borbonica), proseguendo per Alcamo e il Tempio di Segesta per una visita culturale.

· Pomeriggio: Prove cronometrate a Partanna e arrivo a Selinunte.

Giovedì 14 Maggio: La Costa Sud e il Gattopardo

· Mattina: Visita culturale ai Templi di Selinunte, seguita dal passaggio attraverso Sambuca di Sicilia e Sciacca. Pomeriggio: Transito dalla suggestiva Scala dei Turchi (Realmonte) e sosta pranzo a Porto Empedocle. Seguiranno le prove cronometrate ad Agrigento.

· Sera: Passaggio da Palma di Montechiaro (Città del Gattopardo) e arrivo a Marina di Butera presso il Sikania Resort.

Venerdì 15 Maggio: Dal Cuore dell’Isola all’Etna

· Mattina: Prove cronometrate a Gela e risalita verso l’entroterra per visitare la Villa Romana del Casale a Piazza Armerina (Sito UNESCO).

· Pomeriggio: Attraversamento dei comuni di Aidone, Paternò e Belpasso, iniziando l’ascesa verso le pendici dell’Etna.

· Arrivo: Discesa verso Catania e pernottamento all’Hotel International Airport.

Sabato 16 Maggio: I Nebrodi e il Mar Tirreno

· Mattina: Prove cronometrate a Catania e partenza verso Taormina con vista sull’Isola Bella. Proseguimento per le Gole dell’Alcantara (Francavilla di Sicilia).

· Pomeriggio: Sosta pranzo a Randazzo e attraversamento dei Monti Nebrodi via Cesarò e San Fratello, scendendo verso il mare a Sant’Agata Militello, Santo Stefano di Camastra e Castel di Tusa.

· Sera: Arrivo a Pollina (Mangia’s Resort) per la Cerimonia di Premiazione del Giro di Sicilia.

Domenica 17 Maggio: Il Mito dei Florio

· Mattina: Partenza da Pollina verso Cefalù.

· L’Evento Speciale: XLV La Sicilia dei Florio. Le vetture affronteranno le mitiche Tribune di Floriopoli a Cerda per le ultime prove cronometrate.

· Conclusione: Rientro a Palermo in Piazza Verdi per il pranzo finale e le premiazioni dell’ultimo trofeo presso il Ristorante “Al 59”.