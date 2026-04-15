SuperEnalotto, festa in Sicilia: a Gela (CL) centrato un “5” da oltre 23mila euro
Il SuperEnalotto premia la Sicilia. Come riporta Agipronews, nel concorso di martedì 14 aprile 2026, a Gela, in provincia di Caltanissetta, è stato centrato un “5” da 23.375,57 euro presso ”Oasi Bar” situata in Corso Vittorio Emanuele, 393.
L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma giovedì 16 aprile, sale a 150 milioni di euro, attualmente il più alto del mondo.