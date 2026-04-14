Agricoltura, La Rocca Ruvolo: “Bene le nuove risorse per la lotta integrata, segnale concreto di attenzione verso gli agricoltori”

“L’annuncio dell’assessore regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino, al Vinitaly dell’individuazione di nuove risorse per ampliare la platea dei beneficiari della misura sulla lotta integrata rappresenta una notizia molto positiva per il comparto agricolo siciliano. È un segnale concreto di attenzione verso gli agricoltori e le imprese che ogni giorno lavorano per garantire qualità, sostenibilità e competitività alle produzioni”. Lo afferma in una nota la deputata di Forza Italia all’Ars, Margherita La Rocca Ruvolo.

“La lotta integrata – prosegue La Rocca Ruvolo – è uno strumento fondamentale per promuovere un’agricoltura più sostenibile, riducendo l’uso di prodotti chimici e valorizzando le buone pratiche ambientali. L’ampliamento dei fondi consentirà di soddisfare quasi tutte le richieste arrivate dal territorio, sostenendo in modo concreto le aziende che investono nella qualità e nella tutela del nostro patrimonio agricolo. La provincia di Agrigento sarà tra quelle che potranno maggiormente beneficiare di questo ampliamento, poiché era stata una delle più penalizzate: a fronte di oltre 2.000 richieste presentate ne erano state esitate 900 e soltanto 88 erano state ammesse.

La scelta del governo Schifani di rafforzare questa misura si inserisce in una visione di sviluppo che guarda al futuro e punta a dare stabilità e fiducia a un comparto che rappresenta una delle colonne portanti dell’economia dell’isola. Un plauso – conclude La Rocca Ruvolo – all’assessore Sammartino per l’impegno e la sensibilità dimostrata verso le esigenze del mondo agricolo. Forza Italia continuerà a sostenere con convinzione tutte le iniziative che vanno nella direzione di rafforzare la competitività e la sostenibilità delle imprese agricole”.