Iran – Il sabotaggio fallito dietro il rinvio di Trump

Mentre Washington propone 45 giorni di stop ai combattimenti, emerge lo scenario di un’incursione segreta finita in rotta a Isfahan, e il pilota americano usato come scudo mediatico per giustificare il rinvio dell’ultimatum.

Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa iraniana Tasnim, le prospettive di una tregua nel conflitto in Medio Oriente si scontrano con la ferma linea strategica di Teheran, che respinge l’ipotesi di sospensioni parziali o temporanee delle ostilità. L’ipotesi di un cessate il fuoco di 45 giorni, circolata recentemente su alcuni media internazionali, non sarebbe altro che una manovra tattica per consentire alle forze americane di riorganizzarsi senza porre fine alla minaccia bellica reale.

L’agenzia iraniana cita esplicitamente un rapporto di Axios, definito dalla stessa Tasnim come un organo vicino alle operazioni psicologiche del Mossad negli Stati Uniti, secondo cui alcuni mediatori starebbero lavorando a una pausa di un mese e mezzo per avviare negoziati formali. Gli analisti di Teheran sottolineano che un cessate il fuoco temporaneo nell’aggressione militare israelo-americana, accompagnato dall’ombra della guerra e senza che l’Iran soddisfi le condizioni necessarie per porre fine all’offensiva, non fa altro che dare al nemico la possibilità di riorganizzarsi.

La posizione ufficiale iraniana sarebbe di chiusura netta verso concessioni che non portino a una stabilità definitiva e garantita, avendo ribadito di non accettare tregue occasionali o non strutturate, come dimostrato dalla recente opposizione a un cessate il fuoco di sole 48 ore. Il timore espresso dal gruppo di commento sulla guerra di Tasnim è che i nemici americano-sionisti, attualmente sotto pressione e in crisi di munizioni, intendano sfruttare questi intervalli per sfuggire al coinvolgimento strategico e recuperare efficienza operativa.

L’analisi di Tasnim ipotizza che la diffusione di tali notizie possa essere legata alla figura di Donald Trump e al suo tentativo di prendere le distanze da una minaccia diretta, consapevole della determinazione dell’Iran a proteggere le proprie infrastrutture energetiche.

La dottrina iraniana per la fine del conflitto, resta dunque ancorata a condizioni non negoziabili, che includono garanzie concrete contro future aggressioni e un nuovo assetto per lo Stretto di Hormuz che, come annunciato dalle autorità iraniane, non tornerà mai alle condizioni esistenti prima della guerra. Per l’Iran, mantenere l’ombra della guerra anche durante una tregua permetterebbe agli avversari di trarre vantaggi militari, economici e politici a danno della Repubblica Islamica, rendendo l’ipotesi di una pausa temporanea del tutto inaccettabile.

Oltre alle analisi di carattere politico, emergono dettagli che mettono in discussione la narrativa ufficiale americana riguardo al presunto salvataggio di un pilota abbattuto. Diversi esperti suggeriscono che l’intera operazione possa essere stata una copertura mediatica per nascondere un’incursione fallimentare delle forze speciali, poiché un contingente di ben 200 incursori, infatti, non si muove per il recupero di un singolo uomo, ma per obiettivi strategici di alto profilo, come la neutralizzazione di bunker o laboratori sotterranei inaccessibili ai missili. In questo scenario, il pilota del caccia F-15 non sarebbe stato il centro della missione, ma avrebbe fornito supporto aereo ravvicinato a bassa quota per proteggere le truppe a terra, finendo per essere abbattuto dalle difese iraniane proprio a causa della sua esposizione.

L’impiego di assetti pesanti come i C-130 indica chiaramente che non eravamo in presenza di una missione di ricerca e salvataggio in combattimento per il recupero di un singolo pilota, ma di una missione di esfiltrazione per un pacchetto di circa 200 operatori delle unità speciali di massimo livello, il cui bersaglio quasi certamente non era il recupero di materiale nucleare, operazione logisticamente impossibile sotto fuoco nemico e in tempi rapidi, ma una missione di demolizione controllata. L’obiettivo era la penetrazione in obiettivi pesantemente fortificati e situati in profondità nel sottosuolo per piazzare cariche di rottura strutturale in grado di causare il collasso dei livelli sotterranei, laddove i missili lanciati a distanza avevano fallito.

In questo quadro, il supporto della CIA non è stato di tipo cinetico, ma tecnico per mappare i nodi strutturali del bunker e le falle nella bolla di negazione di accesso e di area del nemico. L’aeroporto di Isfahan fungeva da punto avanzato di rifornimento e riarmo e zona di estrazione primaria, ma l’abbattimento dell’F-15 in supporto aereo ravvicinato ha compromesso la superiorità aerea locale, mandando l’operazione in codice di annullamento, costringendo il contingente a una ritirata non coordinata, con la distruzione sul posto dei mezzi aerei danneggiati per evitarne la cattura.

La narrativa del Pentagono sulla neutralizzazione delle difese iraniane è smentita dai fatti. La perdita di elicotteri e il danneggiamento dei velivoli da trasporto indicano un’opposizione attiva e letale. La missione non è stata un’operazione chirurgica, ma uno scontro frontale ad alta intensità, e il ritardo nel recupero del pilota conferma che il comando centrale era impegnato a gestire l’esfiltrazione d’emergenza del commando a terra, prioritario rispetto al singolo abbattuto. Non ci sarebbe da meravigliarsi nel caso di una probabile dichiarazione del decesso del pilota, che servirà come copertura per trasformare un fallimento tattico in una narrazione di sacrificio eroico, nascondendo il collasso di una missione di sabotaggio strategico.

Questo disastro operativo ha privato Washington della superiorità negoziale, svuotando di fatto l’ultimatum di Trump. Senza il successo dell’incursione, la minaccia militare ha perso credibilità, costringendo il Pentagono a una pausa operativa mascherata da proposta di tregua. Da qui la necessità di prendere tempo, dettata dall’esigenza di ricostituire le capacità d’urto e di analizzare la capacità di risposta dell’Iran. Quanto accaduto ha dimostrato che le forze iraniane possiedono una prontezza operativa e una capacità di interdizione tali da poter neutralizzare le unità d’élite americane, imponendo agli Stati Uniti una revisione totale dei piani d’attacco per evitare nuovi scenari catastrofici.

Gian J. Morici