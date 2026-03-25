10eLotto: in Sicilia vinti 37.500 euro
Sicilia a segno con il 10eLotto. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, in regione vinti 37.500 euro: a Belpasso, in provincia di Catania, centrato un 6 Oro in via Vittorio Emanuele III seguito da un 8 da 10mila euro messo a segno a Mussomeli, in provincia di Caltanissetta in piazza Roma. A questi si aggiunge un 7 da 8mila euro a San Giuseppe Jato, in provincia di Palermo in via Palermo e un 6 Doppio Oro realizzato a Taormina, in provincia di Messina, in corso Umberto. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 28,3milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 952 milioni da inizio anno.