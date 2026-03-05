Caronia: “Solidarietà a La Vardera, si individuino i responsabili”
Palermo – “Esprimo la mia solidarietà personale e istituzionale all’onorevole Ismaele La Vardera per l’inquietante episodio avvenuto nel suo ufficio all’Assemblea regionale siciliana”. Lo dichiara Marianna Caronia, deputato regionale di Noi Moderati, commentando il ritrovamento di due filtri di sigaretta elettronica appoggiati su una spilla raffigurante Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.
“È un gesto che non deve essere sottovalutato – prosegue Caronia – perché colpisce simbolicamente non solo un rappresentante delle istituzioni, ma anche l’immagine di due martiri della lotta alla mafia. Auspico che venga fatta piena luce sull’accaduto e che si individuino al più presto i responsabili”.