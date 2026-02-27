Arpa, Csa-Cisal: “Bene proroga contratti ma ora puntiamo alla stabilizzazione”

Palermo, 27 febbraio 2026 – “La proroga dei contratti dei precari dell’Arpa Sicilia al 30 novembre 2026, decisa dal governo regionale, è un importante risultato per i lavoratori, per l’ente che ha una scopertura d’organico del 70% e per tutti i siciliani. Ringraziamo il presidente Renato Schifani e l’assessore al Territorio Giusi Savarino per l’impegno profuso ma adesso l’obiettivo è la stabilizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori: serviranno cinque milioni di euro l’anno e una norma da approvare all’Ars, ma solo così eviteremo di sprecare le professionalità acquisite. Il Csa-Cisal è sceso in piazza due volte ed è rimasto accanto alle lavoratrici e ai lavoratori e continuerà a farlo fino alla stabilizzazione definitiva”. Lo dice Giuseppe Badagliacca del sindacato Csa-Cisal.

