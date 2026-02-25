“Conoscere per decidere” 2026 – Capire il disordine globale. Salvare la democrazia

Al via il 26 febbraio la Scuola di Formazione Politica

Giovedì 26 febbraio, dalle 18:30, nell’Aula Livatino del Dipartimento di Scienze Politiche e delle relazioni internazionali – DEMS dell’Università di Palermo prenderà il via ’“Conoscere per decidere”, l’VIII edizione della Scuola di Formazione politica, organizzata, per l’hub di Palermo, dal DEMS in collaborazione con la Fondazione per la Sussidiarietà, Società Umanitaria e Associazione Futuri probabili e dedicata al tema “Capire il disordine globale. Salvare la democrazia”.

«In un mondo attraversato da conflitti, tensioni geopolitiche e dalla crescente affermazione di regimi autoritari, il percorso formativo nasce per offrire strumenti di comprensione e di giudizio sul presente – commenta il prof. Costantino Visconti, Direttore del DEMS e del Comitato scientifico dell’hub di Palermo – In un contesto in cui la democrazia appare fragile, priva di leadership e spesso messa in discussione anche nei Paesi occidentali, appare essenziale offrire, alla cittadinanza e soprattutto ai giovani, una formazione di base e luoghi di valutazione e confronto. Per questo anche l’Università di Palermo scende in campo aprendo le porte e inserendosi in un’ampia rete nazionale per offrire a tutti, studenti e non, e soprattutto alla città, il contributo prezioso di contenuti e competenze altamente qualificati e qualificanti».

Nell’edizione 2026 la Scuola si propone di affrontare le grandi trasformazioni politiche e istituzionali del nostro tempo, dal disordine globale al ruolo dell’Europa, dal rapporto tra Occidente e Cina alla crisi delle istituzioni democratiche, fino al tema dei diritti umani nel nuovo contesto internazionale.

Gli incontri si svolgeranno in presenza a Milano, presso la Sala Facchinetti della Società Umanitaria, con la possibilità di partecipare e interagire con i relatori, da altre sedi collegate su tutto il territorio nazionale.

In Sicilia saranno attivi gli hub di Palermo, Trapani e Catania.

All’interno dell’Hub di Palermo le lezioni in collegamento saranno integrate con lezioni in presenza curate dai docenti del Dipartimento di Scienze politiche e delle Relazioni internazionali.

Il programma 2026 si articola in tre seminari formativi, il venerdì pomeriggioe tre convegni il sabato mattina, con una formula che unisce analisi, approfondimento e confronto diretto con autorevoli protagonisti della vita pubblica.

La lezione inaugurale si terrà giovedì 26 febbraio 2026, con l’intervento di Luciano Violante, Presidente di Futuri Probabili, dal titolo: «Dal soft power all’hard power: l’avvento dei poteri brutali», insieme ai saluti istituzionali di Alberto Jannuzzelli, Presidente della Società Umanitaria, e Giorgio Vittadini, Presidente della Fondazione per la Sussidiarietà.

I seminari del venerdì, che a Palermo si svolgerannonella sede del Dipartimento di Scienze politiche e delle relazioni internazionali DEMS (via Maqueda, 324) offrono strumenti culturali, storici e politici per preparare e comprendere i temi che verranno sviluppati negli incontri del sabato, dando vita a un vero e proprio corso di formazione politica. Le lezioni del sabato, sempre a Palermo, saranno ospitate dalla Fondazione Chiazzesepresso l’Auditorium di Villa Zito (via Libertà, 52).

Tra i relatori dell’edizione 2026 figurano, tra gli altri, Alessandro Aresu, Giovanni Cominelli, Enzo Moavero Milanesi, Paolo Gentiloni e Marta Cartabia, che offriranno chiavi di lettura sui nuovi equilibri geopolitici, sul futuro dell’Unione Europea e sulle trasformazioni delle democrazie contemporanee.

Il programma completo dell’hub di Palermo è disponibile all’indirizzo: https://tinyurl.com/SDPaler

“La Scuola di formazione politica “Conoscere per decidere” non è scuola partitica ma un luogo in cui si impara la cultura politica”, ha affermato il Presidente della Fondazione per la Sussidiarietà Giorgio Vittadini, ed è rivolta a tutta la cittadinanza, con particolare attenzione ai giovani e a quanti sono impegnati – o desiderano impegnarsi – nella vita sociale, politica ed economica del Paese.

L’obiettivo è creare uno spazio aperto di confronto serio e qualificato, capace di riaccendere passione civile e consapevolezza politica, attraverso l’incontro con idee, esperienze e testimonianze autorevoli.

Per chi desiderasse partecipare può iscriversi gratuitamente all’hub di Palermo compilando il format on line a questo indirizzo: https://forms.gle/6Khc1RrtHo3YXfUK8