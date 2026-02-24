Il progetto che desidera valorizzare e rilanciare la scuola nel difficile contesto del quartiere di Palermo attraverso la realizzazione di una serie di eventi culturali

.

L’iniziativa promossa dalla Direzione scolastica, in collaborazione con Spazio Cultura, si fonda sulla profonda convinzione che la promozione e la diffusione della cultura possano costituire uno stimolo al riscatto del quartiere. Un nuovo progetto che prevede la realizzazione di eventi culturali legati al mondo dell’editoria, e dell’arte in genere, con l’obiettivo di portare all’interno della scuola contaminazioni positive per stimolare la crescita e l’emancipazione del quartiere, da sempre schiacciato da un forte degrado sociale e da un isolamento culturale che colpiscono trasversalmente buona parte dei suoi abitanti.

Il prossimo appuntamento è per Sabato 28 febbraio alle ore 10:30 all’Istituto Comprensivo Statale “Giovanni Falcone” via Marchese Pensabene, 34 – Palermo, per la presentazione del libro di Giorgio De Michele Rosalia Ancilla Regni un romanzo che racconta la vita della Santa Patrona di Palermo, novità editoriale di Spazio Cultura Edizioni.

Per l’occasione sarà presente il Sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

A dialogare con l’autore saranno il dirigente scolastico Massimo Valentino, il direttore editoriale Alfredo Sant’Angelo e l’editore Nicola Macaione.

Partecipazione straordinaria del Maestro Maurizio Piscopo che per l’occasione eseguirà con la fisarmonica dei brani musicali della tradizione popolare siciliana.