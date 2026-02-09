#THETRUEKALIN – Amore Penale, il nuovo romanzo‑verità di Valentina Li Puma, disponibile da oggi su Amazon in formato eBook, cartaceo e Kindle Unlimited.

Il libro racconta la storia di Linda, una donna che attraversa il confine tra luce e ombra quando incontra un uomo diviso tra identità, omissioni e un passato giudiziario irrisolto. È un romanzo che esplora dinamiche manipolative, genealogie familiari, scelte radicali e la forza di guardare la verità anche quando fa male.

La narrazione è intensa, psicologica e tagliente: un’indagine emotiva che si muove tra ciò che cresce e ciò che crolla, tra ciò che si dice e ciò che si tace.

Valentina Li Puma è laureata e specializzata in Psicologia, docente, giornalista pubblicista e autrice del progetto narrativo‑giornalistico #giocodicartabianca, attivo dal 2019. Tra le sue pubblicazioni precedenti: – #jokevox: Antologia 2025 (5,0 ★★★★★) – Bologna Press: come sopravvivere agli scoop – contributi poetici in antologie nazionali.