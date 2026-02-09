Palermo, 09/02/2026: “La scomparsa di Antonino Zichichi rappresenta per me una perdita anche sul piano personale, oltre che per il mondo della scienza e della cultura. Nel corso degli anni ho avuto il privilegio di conoscerlo e di frequentarlo. Conservo ricordi molto vivi delle nostre conversazioni: momenti in cui sapeva raccontare temi complessi, come il senso dell’universo o il movimento dei pianeti, con una profondità e un fascino rari”. Lo afferma il deputato regionale, Gianfranco Miccichè, il quale aggiunge: “Era una persona di intelligenza straordinaria. Stare in sua compagnia era sempre stimolante, mai noioso. Un grande scienziato, ma anche un grande siciliano. Quando si perdono persone così, il dispiacere è enorme per tutti”.

