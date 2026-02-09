On. Ida Carmina M5S: “Addio ad Antonino Zichichi, scienziato e uomo di fede. La luce di un grande siciliano tra le stelle”

Arrivederci Antonino Zichichi, grande siciliano, grande scienziato, uomo capace di tenere insieme fede e ragione con coraggio e coerenza.

In lui viveva qualcosa di raro: la capacità di unire, senza paura, il pensiero scientifico e la dimensione spirituale, mostrando come la ricerca della verità possa percorrere strade diverse ma avere un’unica, profonda dignità.

Ha insegnato che studiare, capire, interrogarsi è anche un atto d’amore verso l’umanità.

Ha portato la Sicilia nel cuore del mondo scientifico, con l’orgoglio delle sue radici e lo sguardo sempre rivolto all’infinito.

Con la sua voce appassionata, la sua mente brillante e la sua instancabile opera di divulgazione, ha avvicinato generazioni alla meraviglia della scienza, coniugandola con la fede in Dio.

Il pensiero oggi va a lui con stima e gratitudine, per ciò che ha scoperto, per ciò che ha costruito, per ciò che ha seminato nelle menti e nei cuori.

Un orgoglio per la Sicilia, un esempio per l’Italia, una luce per chi crede nel valore della conoscenza.

Lo conobbi da ragazza e rimasi affascinata dal suo sguardo dolce e buono, dall’umiltà di un uomo eccezionale, dotato di rara intelligenza e sapienza.

Oggi immaginiamo che abbia oltrepassato i limiti della conoscenza umana e che, vicino a Dio, possa finalmente vedere ciò che per tutta la vita ha cercato di comprendere. Grazie per quello che ha lasciato a tutti noi, conclude l’On. Ida Carmina.