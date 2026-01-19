Vicenzaoro: Cna Sicilia, il trionfo di Marcela Salvador Jewels innalza il valore del comparto siciliano

L’azienda messinese associata vince il prestigioso riconoscimento nella categoria “Best in Look, Fine Jewelry”

Vicenza, 19 gennaio 2026 – Il prestigioso premio VO Award 2026 conferito all’azienda Marcela Salvador Jewels di Messina, associata Cna, premiata nella categoria “Best in Look, Fine Jewelry”, durante la cerimonia tenutasi al Teatro Palladio di Vicenza, consolida il posizionamento del brand tra i protagonisti della gioielleria contemporanea e rappresenta un forte segnale per l’intero sistema delle imprese artigiane siciliane.

Il riconoscimento, assegnato da una giuria di altissimo profilo composta da leader globali della filiera – dal design alla sostenibilità, dalla tecnologia al retail – sancisce l’eccellenza creativa e manifatturiera del brand siciliano. Il premio celebra la sua capacità di interpretare l’alta gioielleria attraverso un codice estetico distintivo, fondendo sapientemente innovazione e tradizione artigiana.

“Siamo felicissimi per il successo raggiunto dalla collega Marcela Salvador, che ha un grande talento”, dichiarano Giuliana Di Franco e Laura Murana, Presidente e Coordinatrice di CNA Sicilia Orafi. “Ma siamo ancor più contenti perché consideriamo questo premio un traguardo per tutto il comparto orafo siciliano e per il valore universale del nostro artigianato. Questo VO Award dimostra che la nostra identità culturale, unita a una ricerca estetica rigorosa, può competere e vincere nei contesti internazionali più prestigiosi”.

“Un risultato storico che riempie di orgoglio il nostro territorio”, commentano Giuseppe Brenno e Tindaro Germanelli, Presidente e Segretario CNA Messina. “Marcela Salvador Jewels ha saputo portare il nome di Messina e della Sicilia sul palcoscenico globale dell’alta gioielleria, trasformando la sua visione artistica in un riconoscimento concreto da parte dei massimi esperti del settore. È la prova che l’artigianalità d’eccellenza, quando guidata da passione e innovazione, può diventare un modello di successo imprenditoriale”.

CNA Sicilia, attraverso le sue articolazioni territoriali e di categoria, continua a sostenere e promuovere le realtà associate, valorizzando il loro ruolo fondamentale come ambasciatrici del “Saper Fare” italiano nel mondo.