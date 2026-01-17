CNA Cinema e Audiovisivo: presentato il Bando MEDIA “Co-development” di Europa Creativa

Si è tenuto ieri il webinar dedicato al Bando MEDIA “Co-development” del programma Europa Creativa, un appuntamento fondamentale per le imprese cinematografiche e audiovisive italiane, con una particolare attenzione alle realtà del Mezzogiorno.

L’evento, organizzato da CNA Cinema e Audiovisivo in collaborazione con le CNA regionali del Mezzogiorno, ha visto la partecipazione di operatori, produttori e sviluppatori di progetti, desiderosi di approfondire le opportunità di finanziamento per la fase di co-sviluppo di opere audiovisive.

Dopo l’introduzione di Ninni Panzera, Componente della Presidenza Nazionale CNA Cinema e Audiovisivo con Delega al Mezzogiorno, che ha sottolineato l’impegno della Confederazione nel sostenere la competitività delle imprese del Sud anche attraverso l’accesso ai fondi europei, la parola è passata a Andrea Coluccia, Project Officer del Creative Europe Desk Italy – MEDIA.

Coluccia ha presentato nel dettaglio il bando “Co-development”, illustrandone obiettivi, criteri di eleggibilità, modalità di partecipazione e scadenze. Il bando sostiene lo sviluppo di opere audiovisive (film, serie TV, documentari, opere di animazione) in cooperazione tra almeno tre società di produzione indipendenti di diversi paesi partecipanti al programma MEDIA. Le opportunità di finanziamento sono significative e mirano a favorire la creazione di contenuti di alta qualità con forte potenziale di circolazione internazionale.

“Eventi come questo sono essenziali per abbattere le barriere all’accesso ai fondi comunitari”, ha dichiarato Ninni Panzera. “Il nostro obiettivo è accompagnare le imprese, soprattutto quelle del Sud Italia, in un percorso di crescita e di integrazione nel circuito produttivo europeo. Il bando Co-development è uno strumento concreto per trasformare idee creative in progetti realizzabili e competitivi a livello internazionale”.