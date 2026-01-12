Milomaria e Leo Gullotta: “Via Maqueda”

Il nuovo singolo del cantautore siciliano è un dialogo intimo tra fragilità e saggezza, impreziosito dalla straordinaria partecipazione di Leo Gullotta.

“Via Maqueda” è il nuovo singolo di Milomaria, con la partecipazione straordinaria di Leo Gullotta -che proprio qualche giorno fa ha compiuto 80 anni- uno dei volti più autorevoli del teatro e del cinema italiano. Un brano che attraversa la mancanza senza cercare scorciatoie emotive: Milomaria si espone restando in equilibrio precario, mentre Gullotta diventa la voce che consola e rimette ordine nel caos interiore.

“Via Maqueda” non parla solo di assenza, ma del modo in cui la memoria continua a vivere nei luoghi. Palermo è musa, il posto dove il pensiero prende forma e il dolore trova un nome e una direzione. La canzone è un confronto tra due parti della stessa anima: l’io che chiede e l’io che ha già capito. Una confessione sussurrata che riconosce una verità semplice e antica: anche dopo la burrasca, il mare resta un posto dove tornare.

L’arrangiamento è essenziale, costruito intorno alle voci dei due artisti e al pianoforte di Primiano Di Biase, che accompagna il brano con delicatezza, mentre la produzione di Andrea Allocca scolpisce un paesaggio sonoro intimo e quasi cinematografico.

Etichetta: Kate Records

Distribuzione: FUGA

Radio date: 13 gennaio 2026

BIO

Emiliano Maria Balbo, in arte Milomaria, nasce a Piazza Armerina, in Sicilia. Dopo un lungo peregrinare tra teatro, musica e scrittura, si stabilisce a Roma, dove attualmente risiede.

La sua carriera musicale attraversa diversi generi fino a diventare frontman della band indie-rock Perché Mamma ha paura dei Topi, con cui realizza l’album “Tutto Qui”. La band si distingue nei principali contest nazionali, tra cui la finale di Sanremo Rock e il Tour Music Fest, partecipando anche a festival dedicati ai diritti civili.

Nel 2018, il videoclip del brano “Masticando la realtà” – con un cameo dell’amico attore internazionale Alessandro Cremona (Ferrari, Mafia Roma, Padre pio, Si vive una volta sola, Spectre – 007) – porta la band a essere l’unica italiana finalista al LGBTQ-COMING OF AGE SHORT FILMS FESTIVAL di Parigi e San Francisco.

Dal 2021, Milomaria intraprende la carriera solista. I suoi brani ottengono ottimi risultati nelle classifiche italiane: “Yellow Pecora” entra nella top 20 di Indie Music Like rimanendoci per oltre 3 mesi, “Come i Lego” raggiunge la top 5 iTunes Elettronica e la top 100 iTunes Pop, mentre “Terra Marcia” si posiziona al n. 12 tra gli indipendenti emergenti italiani.

Nel 2024, il testo di “Terra Marcia” viene selezionato per l’antologia del Premio Internazionale Salvatore Quasimodo, vincendo nella categoria testo di canzone, e nello stesso anno è semifinalista del Premio De André.

Parallelamente alla musica, porta avanti la sua attività di scrittore e narratore, con una ricerca espressiva che attraversa diversi linguaggi artistici.

Il nuovo singolo è “Negli occhi di Frida”, in radio da venerdì 11 aprile 2025 e il 13 giugno il nuovo singolo insieme a Elisa Benetti“L’Amuri”. Il 13 gennaio 2026 arriva in radio “Via Maqueda”, con la partecipazione straordinaria di Leo Gullotta.